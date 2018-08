Vrienden zochten in Vogezen naar Jos Brech

De man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen, Jos Brech, wordt sinds 20 februari vermist. Hij verbleef in het chalet Old Crow in de Vogezen, middenin een bos, waarvan hij beheerder was. Uit Facebookberichten blijkt dat vrienden van Brech uitgebreid naar hem hebben gezocht en daarbij ook honden hebben ingezet.

Brech, die overlevingstechnieken beheerst, zou zijn vertrokken zonder mobiele telefoon, maar met een gps-ontvanger. Het was in die periode extreem koud in het gebied. Volgens zijn vrienden kent hij de omgeving in de Vogezen goed en weet hij waar er hutten en grotten in dat gebied in Oost-Frankrijk zijn.

De bushcraftvrienden suggereren op Facebook dat Brech naar Duitsland is gelopen of naar Spanje is gereisd. Uit computergegevens blijkt dat hij heeft gezocht naar verlaten dorpen in Spanje. Hij heeft sinds februari niet meer gepind.

In het bericht staat dat de moeder van Brech, bij wie hij in Simpelveld woonde, in april is overleden. Ze was al ernstig ziek toen hij verdween.