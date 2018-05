Vriend: Verdachte steekpartij Den Haag had waanideeën

Malek F., de Syrische man die op 5 mei in Den Haag drie mensen neerstak, ontwikkelde sinds 2015 steeds meer waanideeën. Zo dacht hij dat hij achtervolgd werd en dat er geheime organisaties waren die hem wilden vermoorden. Dat zegt een vriend van Malek F., Abdul Rahman Kaseem, tegen de NOS.

Volgens Kaseem was 2015 een kantelpunt. In dat jaar zou F. in Nederland een aanvraag hebben gedaan voor gezinshereniging met zijn vader, maar die werd afgewezen. Daarop waagde de vader zelf de oversteek, maar overleed daarbij. F. moest volgens Kaseem naar Italië om zijn vader te identificeren.

Volgens Kaseem kon hij het verlies niet verkroppen. In een diepe depressie zou hij wiet zijn gaan roken en alcohol zijn gaan drinken, in combinatie met medicijnen. Nadat hij zijn broertje had geslagen en later zijn inboedel op straat had gegooid, werd hij opgenomen in een ggz-instelling. Maar die liet hem na een paar manden weer naar huis gaan.

Kaseem begrijpt dat niet. „Hij dacht dat mensen dienaars van de duivel zijn, van demonen. Hij ging daardoor twijfelen aan alles. Alle mensen zagen dat hij gek was. Hij mocht gewoon vrij rondlopen.”