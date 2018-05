Vriend mishandelde ober naar Nederland voor „onderzoek”

Een vriend van de Praagse ober Miroslav, die door Nederlanders werd mishandeld, komt volgende week naar Nederland. Hij wil hier „eigen onderzoek” doen naar de daders om het slachtoffer te helpen.

Eerder liet een woordvoerder van de familie weten dat vrienden en familie van de Praagse ober naar Nederland zouden komen, maar hij stelt nu dat hij alleen komt.

„Ik kom nu voor Miroslav in actie. Hij weet precies wat we aan het doen zijn.” Wat dat eigen onderzoek inhoudt, is onduidelijk.

De woordvoerder heeft eerder al gezegd dat de familie van de ober in shock is. „Als agent of brandweerman houden jij en je gezin er rekening mee dat gevaar bestaat. Maar dit hoort niet bij de beroepsomschrijving in de horeca”, zei hij.

De ober raakte zwaargewond bij de mishandeling vorige week. Hij ligt nog steeds op de intensive care van een ziekenhuis in Praag, maar is inmiddels stabiel, bij bewustzijn en buiten levensgevaar. Volgens de familiewoordvoerder heeft de man onder meer een hersenbloeding opgelopen en is zijn kaak op drie plaatsen gebroken.

„Misschien is hij blijvend invalide” en er is een kans dat hij voorgoed blind is aan een oog. „Hij was bijna overleden door de klappen op zijn hoofd. Hij kwam erg dicht bij de dood. Alleen door geluk heeft hij overleefd. Psychisch is hij ook niet in de beste toestand. Het enige wat hij wil, is beter worden en teruggaan naar zijn vrouw en kind. Maar het herstel kan zeker een jaar duren”, zegt de familiewoordvoerder.

Volgens hem veroorzaakten de Nederlanders veel overlast. „Ze dronken hun eigen alcohol op het terras, waren luidruchtig en spuugden naar andere gasten. Een andere ober zei dat ze moesten vertrekken. Vervolgens schopten ze stoelen omver en brak het gevecht uit”, zegt de woordvoerder. „Miroslav kreeg tien klappen en meerdere schoppen tegen zijn hoofd.”

De avond ervoor zouden de Nederlanders ook al iemand hebben mishandeld op een andere plek in het centrum van Praag. „Ze vielen een man en zijn vriendin aan. De man moest naar het ziekenhuis om hechtingen te krijgen.”

De zeven Nederlanders van 24 tot 32 jaar oud werden opgepakt. Drie van hen kregen voorwaardelijke celstraffen. Ze zijn Tsjechië uitgezet en mogen het land de komende vijf jaar niet meer in. Twee verdachten werden snel vrijgelaten en twee anderen zitten nog vast.