Vreugdevuurdebat Haagse raad gaat niet door

De Haagse gemeenteraad praat donderdag niet over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de aanpak van vreugdevuren. Het debat is maandag geschrapt na het vertrek van burgemeester Pauline Krikke. Zij had aan de raad verantwoording moeten afleggen.

Een raadscommissie praat volgende week woensdag over de conclusies van de OVV en over de plannen voor de toekomst. De dag erna, op donderdag 17 oktober, zou het onderwerp in de gehele raad aan de orde komen.

Na het vertrek van Krikke zoekt de provincie Zuid-Holland een waarnemend burgemeester voor Den Haag. Die wordt mogelijk nog deze week benoemd. De raad wil hem of haar de gelegenheid geven om „een eigen afweging” over de vreugdevuren te maken.

De OVV concludeerde dat Den Haag jarenlang nalatig is geweest bij het controleren van de traditionele vreugdevuren op de stranden van Duindorp en Scheveningen. De stapels brandhout werden veel hoger dan afgesproken. Krikke en haar voorgangers, die als burgemeesters verantwoordelijk waren voor openbare orde en veiligheid, grepen niet of nauwelijks in. Bij de laatste jaarwisseling ging het daardoor mis. Een vonkenregen trok over Scheveningen en richtte daar veel schade aan. Krikke kwam onder vuur te liggen en trok zondag haar conclusies. Ze stapte op.

Als reactie op het rapport besloot Krikke dat de bouwers voortaan vergunningen moeten aanvragen voor hun vreugdevuren. De aanvragen voor de komende jaarwisseling moeten uiterlijk half oktober binnen zijn, aldus het stadsbestuur.