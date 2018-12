Vrees voor meer overlast door vrachttreinen

Vijf Brabantse en Gelderse gemeenten vrezen dat hun inwoners meer last krijgen van slaapverstoring en gezondheidsproblemen als het aantal goederentreinen verder toeneemt. Den Bosch, Geldermalsen, Zaltbommel, Maasdriel en Neerijnen uiten hun zorgen over plannen in een brief aan verantwoordelijk staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur).

Een van de plannen is om de Betuweroute, waar alleen goederentreinen over rijden, aan te sluiten op de spoorlijn tussen Utrecht en Den Bosch. De gemeenten zijn zeer kritisch over het voornemen om daartoe een zogeheten verbindingsboog aan te leggen bij het Gelderse Meteren.

„Dit tracébesluit mag nooit leiden tot meer hinder voor de omwonenden”, schrijven de gemeenten. Ze pleiten voor meer onderzoek naar geluidsoverlast, trillingen en de risico’s die voortkomen uit het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Ze weigeren vooralsnog ook mee te betalen aan de aanpassing van de infrastructuur in hun gebied voor zover ze daar niet wettelijk toe verplicht zijn.

Van Veldhoven is al in overleg met de spoorgemeenten Vught, Haaren en Boxtel. De vijf die haar nu schrijven, willen daarbij aansluiten.