Vredesprijs voor protest tegen vuurwapengeweld

De protestbeweging van Amerikaanse scholieren voor veilige scholen en uitroeiing van wapengeweld March For Our Lives, is de winnaar van de Internationale Kindervredesprijs 2018. Mede-initiatiefnemers David Hogg, Emma González, Jaclyn Corin en Matt Deitsch namen de prijs dinsdag in Kaapstad, Zuid-Afrika in ontvangst. Aartsbisschop Desmond Tutu reikte de prijs uit.

De March For Our Lives-beweging is ontstaan naar aanleiding van de schietpartij op de Stoneman Douglas High School in Parkland (Florida) in februari dit jaar. Daarbij kwamen zeventien studenten en leerkrachten om het leven.

De initiatiefnemers van March For Our Lives organiseerden daarop een landelijk evenement waarin zij protesteerden tegen vuurwapengeweld en voor veiliger scholen. Honderdduizenden mensen namen deel aan protestmarsen overal in Amerika.

De Internationale Kindervredesprijs is een initiatief van Marc Dullaert, oprichter en voorzitter van KidsRights. De prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een kind dat zich op dappere wijze inzet voor kinderrechten. De uitreikingen vinden doorgaans plaats in de Ridderzaal in Den Haag.

Door de ceremonie dit jaar in Zuid-Afrika te houden eert KidsRights aartsbisschop Desmond Tutu, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede en al tien jaar de officiële beschermheer van de Kindervredesprijs.

Dullaert riep tijdens de bijeenkomst de internationale gemeenschap op om de golf van geweld op scholen een halt toe te roepen. “Scholen moeten veilige toevluchtsoorden voor kinderen blijven. KidsRights roept de internationale gemeenschap op om dit probleem te stoppen en te voorkomen dat scholen slagvelden worden.”