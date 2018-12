Vredespaleis in het blauw voor mensenrechten

Het Vredespaleis in Den Haag baadt maandag vanaf eind van de middag in blauw licht. Met de actie wil het paleis aandacht vragen voor de Wereld Mensenrechten Dag.

Het wereldwijd blauw uitlichten van belangrijke bouwwerken is een initiatief van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Over de hele wereld worden er blauwe lampen gericht op toonaangevende bouwsels als het Empire State Building in New York en het reuzenrad The London Eye in de Engelse hoofdstad. Human Rights Watch wil met de actie mensen aan het denken zetten over mensenrechten en de schending hiervan.

Het Vredespaleis, dat vanaf 16.30 uur in het blauw te bewonderen is, wil met de actie tevens aandacht vragen voor het 70-jarig bestaan van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.