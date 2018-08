Vragen rond dienstplicht Marokko

Plannen van de Marokkaanse regering om de dienstplicht weer in te voeren lijken Marokkaanse Nederlanders niet te raken, maar de twijfel blijft.

Het nieuws dat Marokko vanaf 1 oktober de dienstplicht weer invoert, laat Marokkanen in Nederland niet onberoerd. Want geldt die dienstplicht ook voor hen? Waarschijnlijk niet. Toch wordt er in het wetsvoorstel dat door de Marokkaanse regering zou zijn goedgekeurd, over een uitzonderingspositie voor Marokkanen in het buitenland niet gerept. Helemaal uitgesloten is het dus niet, dat mannen en vrouwen tussen de 19 en de 25 jaar straks een jaar naar het Noord-Afrikaanse land moeten. Wie dienst weigert, zou een halfjaar in de cel in belanden.

„Maar wij denken gewoon niet dat het aan de orde is”, zei Bouchra Dibi, woordvoerder van de Stichting Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), woensdag tegen het AD. „Tot 2006 was er ook een dienstplicht, die gold toen ook niet voor Marokkanen in het buitenland. We hebben geen enkel signaal ontvangen dat het nu anders is.”

De herinvoering van de dienstplicht is vooral een binnenlandse politieke maatregel, stellen experts. De maatregel moet werkloze jongeren in Marokko beter voorbereiden op de arbeidsmarkt.

Ook in Marokko zorgde het wetsontwerp voor verwarring. Zo zou het volgens Marokkaanse media begin deze week op een kabinetsvergadering in de stad Tétouan zijn goedgekeurd. Er werden details van het plan verspreid, maar van officiële zijde is er nauwelijks iets van vernomen. En dat terwijl koning Mohammed VI in zijn toespraak tot de natie het maandag juist over „de dramatische jeugdwerkloosheid” had.

Hij stelde een reeks maatregelen voor om jongeren beter op te leiden en voor te bereiden op de arbeidsmarkt, maar repte toen niet over dienstplicht. Sommige media suggereren dat het plan misschien wel is goedgekeurd, maar dat niemand weet waar het geld vandaan moet komen. Andere suggereren dat de eersten al in oktober moeten opkomen en zes jaar cel kunnen krijgen als ze weigeren.

De Marokkaanse bevolking van bijna 34 miljoen inwoners is relatief jong. Het zal niet eenvoudig zijn om 3 tot 4 miljoen jonge mannen en vrouwen in de leeftijd van 19 tot 25 jaar op te roepen, uit te rusten, onderdak te bieden en een jaar lang te trainen. Het leger heeft de middelen niet. Daar werken 200.000 mensen en volgens waarnemers runt de regering het leger met een ‘schamele’ 3 miljard euro per jaar. Het zou nog jaren duren voordat het plan uitvoerbaar is.