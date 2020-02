Vragen over doorgaan kunstbeurs Tefaf wegens uitbraak virus

Bij congres- en beurzencentrum MECC in Maastricht komen vragen binnen of het coronavirus gevolgen heeft voor onder meer de kunst- en antiekbeurs Tefaf, in de tweede week van maart. De beurs trekt jaarlijks rond de 70.000 bezoekers: handelaren, kopers, journalisten en belangstellenden uit de hele wereld.

„Alle evenementen in MECC Maastricht gaan vooralsnog door zoals gepland. U kunt er zeker van zijn dat wij de situatie zeer serieus nemen en de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus op de voet volgen”, houdt het MECC de belangstellenden op de eigen website voor. De Tefaf zelf houdt volgens een eigen verklaring de situatie ook nauwlettend in de gaten.

Het centrum houdt nauw contact met gespecialiseerde instanties en volgt richtlijnen van het RIVM en de GGD als het gaat om voorzorgsmaatregelen. Intussen worden nog extra maatregelen genomen, waaronder extra schoonmaakrondes en ventilatie. Het MECC roept bezoekers op zelf ook voorzichtig te zijn: „Vermijd fysiek contact. Begroet elkaar liever verbaal”.