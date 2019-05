Vragen over dienstreis Arnhemse topambtenaar

D66, GroenLinks en ouderenpartij AOP in Arnhem willen weten waarom gemeentesecretaris Rob van Wuijtswinkel vorige week naar een congres in Saudi-Arabië is geweest. Volgens de partijen is er in dat land „een hoop mis met de mensenrechten.” Ze vragen zich af of de gemeente het passend vindt om in zo’n land „ambtelijk actief” te zijn.

Volgens coalitiepartijen GroenLinks en D66 en de AOP neemt het bewind in Saudi-Arabië „steeds gruwelijker vormen” aan. Niet voor niets streepte het kabinet afgelopen najaar nog voorgenomen bezoeken aan dat land door, aldus de Arnhemse fracties. Dat had toen te maken met de verdwijning van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi, die later vermoord bleek.

Aangezien Van Wuijtswinkel op het congres van Global Government Forum werd gepresenteerd als ‘citymanager en CEO’ van Arnhem, willen de partijen ook weten of hij namens de gemeente sprak. „Wat wilde Arnhem daar dan bereiken?”, aldus de vragenstellers.

Arnhem wilde donderdag nog niet reageren op de kwestie. De vragenstellers krijgen eerst antwoord, aldus een woordvoerster.