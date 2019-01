Vragen in Haagse raad over vreugdevuur

Hoe kon het zo misgaan met het vreugdevuur in Scheveningen. Een groot aantal partijen uit de Haagse gemeenteraad wil op die vraag antwoord van burgemeester Pauline Krikke.

In totaal elf partijen hebben dinsdag een hoop vragen gesteld over de gebeurtenissen in Scheveningen. Vliegende vonken van het grote vreugdevuur op het strand bij Scheveningen zorgden tijdens de jaarwisseling voor schade aan onder meer huizen en auto’s.

Volgens de burgemeester hebben de bouwers van de vreugdevuren zich niet aan afspraken gehouden en waren de stapels hoger dan was afgesproken. Maar heeft de gemeente eigenlijk wel gecontroleerd of de te hoge vuurstapels in Scheveningen en Duindorp zijn teruggebracht naar de maximale hoogte en wie heeft wanneer besloten de vuren aan te steken, ondanks de windrichting, willen CDA, PvdA, Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, Islam Democraten, Haagse Stadspartij, 50PLUS, SP, NIDA, GroenLinks en PVV weten.