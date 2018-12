Vragen bij ambtsgebed in raad Tholen

PvdA/GroenLinks in Tholen is niet gelukkig met de vergaderregel dat de voorzitter van de raadsvergadering aan het begin ervan een ambtsgebed uitspreekt. Dat meldde de PZC woensdag.

Volgens fractievoorzitter Jan Heshof is de verplichting om de vergadering met gebed te openen in strijd met de scheiding tussen kerk en staat. Hij noemt in dit kader een brief uit 2006 van toenmalig minister Remkes waarin staat dat het ambtsgebed nooit verplichtend mag zijn. Heshof vraagt donderdag burgemeester Van de Velde naar haar visie.