Vrachtwagens mesthandelaar in beslag genomen

De politie heeft dinsdag het volledige wagenpark van mesthandelaar Daas uit Wintelre (Noord-Brabant) in beslag genomen. Op diverse plekken in het land zijn vrachtwagencombinaties van de mesttransporteur aan de kant gezet en chauffeurs zijn gesommeerd om in totaal 35 vrachtwagens over te dragen. Vermoedens over mestfraude zijn aanleiding voor de actie. Aanhoudingen zijn niet verricht.

In 2016 was de mesttransporteur uit Wintelre ook al een doelwit van een strafrechtelijk onderzoek. Het vermoeden bestaat dat het bedrijf gewoon is doorgegaan met frauderen. Mest is waarschijnlijk uit de administratie gehouden. Bovendien zou het bedrijf op grote schaal gebruik maken van goedkope, illegale diesel en zich schuldig hebben gemaakt aan overbelading en overtreding van de arbeidstijdenwet.

Valsheid in geschrifte en overtreding van de meststoffenwet zijn de officiële verdenkingen, aldus de politie.