Vrachtwagens in Nijmegen in brand gestoken

Een brand op zondagavond bij een bedrijf aan de Hogelandseweg in Nijmegen waarbij twee vrachtwagens in vlammen opgingen, is aangestoken. Dat meldt de politie maandag. Vorige week was de eigenaar van de vrachtwagens ook al slachtoffer van een brand, toen gingen zeven trucks in vlammen op.

Op camerabeelden van zondag is te zien hoe twee mannen op een scooter de brandstichting plegen bij het bedrijf, gevestigd op een industrieterrein. De passagier van de scooter stapt op enig moment af en loopt met een jerrycan naar het hek om er vervolgens overheen te klimmen. Vervolgens gooit hij een ruit van de vrachtwagen in en steekt deze met behulp van vloeibare brandstof in brand.

Volgens de politie heeft de dader zich mogelijk verwond aan zijn hand en liep hij brandschade op aan zijn kleding.

De politie houdt er „ernstig rekening mee” dat er bij de verwoesting van de vrachtwagens vorige week ook sprake was van brandstichting. De politie zoekt getuigen.