Vrachtwagens geweerd uit Piet Heintunnel

Vrachtwagens kunnen vanaf 1 mei niet meer via de Piet Heintunnel Amsterdam in. Dat heeft te maken met de invoering van nieuwe wetgeving voor wegtunnels op die datum, waardoor de tunnel uit 1997 niet meer aan de nieuwste veiligheidseisen voldoet. Die situatie wordt voor ander verkeer gedoogd tot het voorjaar van 2021, als de tunnel wordt gerenoveerd.

Het weren van vrachtauto’s uit de Piet Heintunnel moet het risico op een brand met veel rookontwikkeling sterk verkleinen, laat de gemeente weten.

De nieuwe regels zijn opgesteld na enkele grote tunnelbranden in de Alpen. Alle Nederlandse tunnels moeten er vanaf 1 mei aan voldoen. Dagelijks maken 30.000 voertuigen gebruik van de Piet Heintunnel, waarvan 450 vrachtwagens. Die worden straks omgeleid via de Gooiseweg of de Nieuwe Leeuwarderweg.