Een vrachtwagenchauffeur is om het leven gekomen na een aanrijding met een pijlwagen op de A73. Dat heeft de politie Limburg bekendgemaakt. Het ongeval vond vlakbij de Swalmentunnel plaats.

De weg is in de richting van Venlo afgesloten. Hoe lang dat nog duurt, is niet bekend.

Rond 01.45 uur reed de vrachtwagen tegen een pijlwagen aan. Daarbij raakte de vrachtwagenchauffeur ernstig gewond. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd om de man te reanimeren.