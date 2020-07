De chauffeur van een vrachtwagen is vrijdagochtend om het leven gekomen toen zijn truck kantelde op de A22 bij Beverwijk. Het is een eenzijdig ongeval: verder was er niemand bij betrokken. De politie onderzoekt wat er is gebeurd.

De weg (Amsterdam richting Alkmaar) blijft daar nog dicht tot zeker 13.30 uur, denkt de politie. Het wegdek is flink beschadigd. De identiteit van de vrachtwagenchauffeur is nog niet bekend.