Op de provinciale weg N9 bij Bergen (Noord-Holland) zijn drie gewonden gevallen toen een hoogwerker van een vrachtwagen viel. Vier auto’s die in tegengestelde richting reden, zijn tegen de hoogwerker gebotst, meldt de politie. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De vrachtwagen reed in de richting van Den Helder. De weg werd in beide richtingen afgezet en hulpdiensten kwamen ter plekke. Ook is een traumaheli ingeschakeld. Hoe de hoogwerker kon losraken, wordt onderzocht.