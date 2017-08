Vrachtwagen uitgebrand op A67, trucker vermist

Een vrachtwagencabine en drie personenauto’s zijn vrijdagavond uitgebrand op de A67 bij Liessel (Noord-Brabant). De chauffeur wordt nog vermist, vertelde een woordvoerder van de brandweer. De hulpdiensten houden rekening met de mogelijkheid dat hij niet op tijd uit de brandende cabine heeft kunnen ontsnappen.

De uitgebrande auto’s stonden op de oplegger van de truck. Vanwege de brand is de snelweg richting Venlo nog afgesloten. Richting Eindhoven was de A67 ook een tijdje dicht omdat brokstukken op de weg lagen. Toen die waren opgeruimd ging de weg weer open.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er is volgens de brandweer geen aanrijding gebeurd.