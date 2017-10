Vrachtwagen ramt middenvangrail, lange files

Op de A28 Zwolle-Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken heeft een vrachtwagen de middenvangrail geramd. Dat gebeurde kort voor de avondspits. De hoofdrijbaan is helemaal afgesloten. Al het verkeer moet over de parallelbaan, wat tot een lange file heeft geleid.

Rijkswaterstaat meldt dat er omleidingen zijn ingesteld. Verkeer naar Utrecht en Amersfoort moet Arnhem (A50, A12) volgen. Verkeer vanuit Amersfoort moet omrijden via de A1, A30 en A12 naar Apeldoorn/Ede.

Ook voor verkeer de andere kant op richting Zwolle geldt een omleiding. Automobilisten moeten vanaf Rijnsweerd Breda/Arnhem volgen (A27, A12, A50).

Door het ongeluk op de A28 is ook het verkeer op de A1 vanuit Apeldoorn in de knel gekomen. Automobilisten komen de verbindingsweg op knooppunt Hoevelaken niet goed op, waardoor het over kilometers vast staat. Volgens de Verkeersinformatiedienst (VID) is nog niet te zeggen hoe lang de afhandeling van het incident gaat duren.