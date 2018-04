Vrachtwagen met levende kippen gekanteld

Een vrachtwagen met levende kippen is woensdagochtend op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn gekanteld. De snelweg is ter hoogte van Epe dicht. Achter het ongeluk heeft verkeer over zo’n vijf kilometer ruim anderhalf uur vastgestaan. Inmiddels zijn deze weggebruikers daar weggeleid, meldt de ANWB.

Het ongeluk gebeurde iets voor 09.00 uur. Het ongeval leidde aan de andere kant tot een kijkersfile, die niet heel veel vertraging opleverde. De verwachting is dat de weg rond 15.00 uur weer kan worden vrijgegeven, omdat de vrachtwagen nog moet worden geborgen. De kippen die het ongeval hebben overleefd, worden overgeheveld naar een andere vrachtwagen. Na de avondspits kan het repareren van dertig meter vangrail enige hinder opleveren.