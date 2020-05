Vrachtwagen met drugslab in beslag genomen bij Arnhem

Een vrachtwagen vol met attributen die worden gebruikt in een drugslab is maandag op de A12 bij Arnhem in beslag genomen. Dat meldt de politie dinsdag. In de trailer zaten onder meer jerrycans en spullen waarmee synthetische drugs kunnen worden gemaakt. De 40-jarige chauffeur uit Beuningen is opgepakt.

Op de snelweg zagen agenten een vrachtwagen rijden die volgens de politiesystemen al eerder betrokken was bij een verdachte situatie. Toen de truck aan de kant van de weg werd gezet, hing er een zoete geur omheen. Dat is vaker het geval bij drugslabs. Met de spullen in de vrachtwagen kan onder meer de drug methamfetamine worden geproduceerd.

Naast de productiemiddelen werden ook drugsafval en een hoeveelheid methamfetamine gevonden. Bij de chauffeur werd daarnaast nog een verboden gsm-jammer aangetroffen. Daarmee kan worden voorkomen dat een mobiele telefoon signalen oppikt van een zendmast.