Op een industrieterrein in Hellevoetsluis staat een vrachtwagen in brand. De hulpdiensten zijn in groten getale aanwezig omdat het voertuig geparkeerd staat bij een tankstation.

Bij de brand aan de Kickersbloem komt veel rook vrij die richting een naastgelegen woonwijk trekt. Om omwonenden te waarschuwen is een NL-alert verstuurd. De politie heeft een deel van de straat afgezet.