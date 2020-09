Vrachtwagen botst op trein in Roermond

Een vrachtwagen met aanhanger is donderdagnamiddag in Roermond op een beveiligde overweg op een passagierstrein gebotst. Het treinverkeer tussen Weert en Sittard is daardoor gestremd. De ravage is groot.

Volgens de politie zijn twee passagiers met nekklachten verzorgd door ambulancepersoneel. ProRail haalt de trein weg en zorgt voor de evacuatie van de inzittenden. Als de trein weg is, onderzoekt ProRail hoe groot de schade is en hoe lang het herstel van de sporen gaat duren.

Het ongeval gebeurde vlak voor 17.00 uur bij een spoorwegovergang aan de Parallelweg in Roermond.

Volgens de NS duurt de stremming nog tot 21.30 uur.