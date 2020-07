Door een ongeval is de A28 richting Zwolle dicht tussen Staphorst en de afrit Nieuwleusen. Het ongeluk is veroorzaakt door een vrachtwagen die tegen een portaal met matrixborden is gereden. Dat meldt de ANWB.

De snelweg blijft waarschijnlijk nog enige uren dicht. Achter het ongeluk stond tegen 06.30 uur al een file. De vertraging is zeker een half uur. Automobilisten kunnen omrijden via Emmeloord en Kampen, over de A7, A6, en N50.