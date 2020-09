Vrachtwagen botst op pijlwagen, A16 urenlang dicht

Een vrachtwagen is vrijdagochtend vroeg op een pijlwagen op een parallelbaan van de A16 bij Rotterdam gebotst. De truck schoot vervolgens door de vangrail naar de hoofdrijbaan. Door de daaropvolgende wegafsluitingen ontstond een fikse file.

Het ongeval vond rond 04.00 uur plaats op en bij de A16 richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug. De vrachtwagenchauffeur, een 29-jarige man uit Rijen, is aangehouden. Hij bleek te hebben gedronken. De man is gewond naar een ziekenhuis gebracht, meldt een politiewoordvoerder. Onderzoek moet nog uitwijzen wat er precies is gebeurd.

Door het ongeluk is de hoofdrijbaan dicht vanaf knooppunt Ridderkerk. Op de parallelrijbaan is één rijstrook open. Rijkswaterstaat verwacht dat het nog tot het middaguur duurt voordat het ongeval is afgehandeld. Verkeer wordt vanaf knooppunt Ridderkerk omgeleid via de A15 en A4.