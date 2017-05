In Sevenum is een vrachtwagen tegen een goederentrein gebotst. Het ongeluk gebeurde bij een spoorwegovergang vlakbij de Columbusweg in Sevenum.

Volgens de brandweer vervoerden de trein en de vrachtwagen geen gevaarlijke stoffen. De truck vloog na de botsing in brand. De trein is licht beschadigd.

De machinist en de vrachtwagenchauffeur zijn beiden ongedeerd, aldus de brandweer.

Als gevolg van het ongeluk rijden er voorlopig ook geen treinen tussen Venlo en Eindhoven.