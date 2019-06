Vrachtwagen botst op bus met scholieren

NIJKERK (ANP - Een vrachtwagen is dinsdagochtend op de A28 in botsing gekomen met touringcar met scholieren. In de bus zaten 80 vmbo-leerlingen uit Veendam die op schoolreis waren. Volgens de school is één begeleidende leraar naar het ziekenhuis gebracht. De leerlingen en zeven andere begeleiders kwamen met de schrik vrij.

De schoolkinderen zijn door een andere touringcar opgehaald bij Nijkerk, waar het ongeluk gebeurde. Zij keren dinsdagmiddag terug naar Veendam. In de bus en op de school zijn hulpverleners aanwezig, omdat sommige leerlingen erg zijn geschrokken, aldus de school.

De A28 richting Amersfoort was wegens het ongeluk urenlang afgesloten. Omstreeks 12.00 uur was de weg weer gedeeltelijk open. Rijkswaterstaat verwacht dat alle rijstroken rond 14.00 uur weer begaanbaar zijn.