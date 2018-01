Voertuigen met een aanhangwagen mogen tijdelijk de Oosterscheldekering en de Zeelandbrug niet meer op. Vanwege de harde wind is besloten tot de afsluiting, meldt Rijkswaterstaat.

Ook de Markerwaarddijk is dicht voor vrachtwagens en voertuigen met aanhangers. De provincie Flevoland meldt dat de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen voor die voertuigen is gesloten, omdat de wind is toegenomen tot windkracht 8.