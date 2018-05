Vrachtauto kantelt: zware avondspits Eindhoven

Door een gekantelde vrachtauto geladen met veevoer op de A67 krijgt het verkeer rond Eindhoven dinsdag te maken met een zware avondspits. Daarvoor waarschuwt Rijkswaterstaat. „De vrachtauto ligt 180 graden gedraaid op de weg en het wegtakelen duurt zeker nog tot het eind van de avondspits”, zegt een woordvoerder.

De A67 Eindhoven-Turnhout was richting België enige tijd geheel afgesloten. Sinds 15.30 uur is een rijstrook beschikbaar. „Maar we verwachten de komende uren veel verkeershinder rond Eindhoven. Daarom adviseren we het verkeer in die regio de avondspits te mijden door eerder te vertrekken of de reis uit te stellen.”

Rijkswaterstaat heeft ook een omleiding ingesteld: verkeer richting Antwerpen kan het best rijden via Tilburg en Breda (A58/A16).