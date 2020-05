VraagClara helpt vrouwen met juridische vragen

Vrouwen kunnen vanaf maandag voor juridisch advies aankloppen bij VraagClara, de nieuwe onlinerechtswinkel voor vrouwen. VraagClara is een initiatief van Bureau Clara Wichmann samen met WOMEN Inc, Wo=men, Movisie en De Nederlandse Vrouwenraad.

Clara helpt vrouwen bij onderwerpen die te maken hebben met werk, financiën, onderwijs en zorg. Volgens de initiatiefnemers worden vrouwen in financieel kwetsbare situaties extra hard getroffen door de coronacrisis. Daarbij komt dat rechtswinkels door de crisis werden gesloten.

De nieuwe rechtswinkel richt zich specifiek op de vrouwen die rechtsongelijkheid ervaren, bijvoorbeeld omdat ze minder verdienen dan hun mannelijke collega’s of worden gediscrimineerd vanwege zwangerschap. „Het is belangrijk dat er met een genderbril naar hun juridische situatie wordt gekeken”, zegt projectleider Sarah Jeddaoui. „Daarbij komt dat de laatste jaren de sociale rechtshulp steeds meer is uitgehold. Wij willen de toegang tot rechtshulp voor vrouwen zo laagdrempelig mogelijk maken.”