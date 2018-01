Vraag om euthanasie blijft stijgen

Het aantal aanvragen voor euthanasie is bij de Levenseindekliniek vorig jaar met 38 procent toegenomen tot 2500 patiënten. Van 747 mensen werd hun verzoek om te sterven ingewilligd, werd donderdag bekend.

De Levenseindekliniek maakte in oktober al bekend het de toenemende vraag naar euthanasie niet aankan. Vooral in Zuid-Holland is er een groot gebrek aan artsen.

Volgens de kliniek had bijna een derde van de patiënten die vorig jaar zijn overleden door euthanasie zogeheten somatische klachten. Dat zijn lichamelijke klachten waar geen oorzaak voor gevonden kan worden. Bij een kwart ging het om een „stapeling ouderdomsaandoeningen” en bij bijna hetzelfde aantal om uitbehandelde kanker. Daarnaast leden 10 procent van de patiënten aan dementie en 9 procent had een psychiatrische aandoening.

In heel Nederland kregen in 2017 volgens de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie ruim 7000 patiënten euthanasie.