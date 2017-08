Vraag naar klederdracht voor Spakenburgse man

De Spakenburger klederdracht is normaal gesproken voorbehouden aan vrouwen. Maar een variant speciaal gemaakt voor mannen blijkt ongekend populair in de vissersplaats.

De zogeheten bloezeroen is niets anders dan een bloes die voor de helft uit de bekende rood-witte klederdrachtstof bestaat en voor de andere helft een gewoon overhemd is.

Kledingwinkel Maggy’s ontwierp het kledingstuk voor twee mannen die op vier woensdagen in juli en augustus de Spakenburgse Dagen presenteerden. Normaal gesproken is dat een taak van vrouwen, maar dit jaar waren er twee mannen aan de beurt.

Omdat klederdrachtloze presentatoren volgens RTV Utrecht „geen optie” waren, heeft Maggy’s de bloezeroen ontworpen en gemaakt.

Presentator Arie Lengkeek vertelt op de regionale zender dat zijn bloezeroen veel reacties opriep en dat veel mensen hem vroegen waar ze het kledingstuk kunnen kopen.

Bedrijfsleider Anja van Maggy’s zegt desgevraagd dat de kledingzaak niet van plan is om de bloezeroen in productie te nemen. „We zijn een damesmodezaak en het is voor ons niet rendabel om dit overhemd te gaan verkopen. Schoenmaker blijf bij je leest, vinden wij.”

De kledingverkoopster heeft nog wel een tip. „Als je een beetje kunt naaien, is de bloezeroen makkelijk na te maken. Bij het Klederdracht- en Visserijmuseum in Spakenburg en Museum Spakenburg is de klederdrachtstof te koop. Als je er een leuk bijpassend overhemd bij zoekt, zet je een bloezeroen zo in elkaar.”