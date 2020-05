VPRO komt met special over hoe Zweden coronacrisis aanpakt

De aanpak van de coronacrisis in Zweden wijkt af van andere landen. De VPRO komt op 11 juni met een eenmalige special waarin journalisten Thomas Erdbrink en Sander Schimmelpenninck onderzoeken hoe het eraan toegaat in het Scandinavische land, waar scholen en horeca open zijn gebleven.

Ze zoeken een antwoord op de vraag waarom Zweden kiest voor deze controversiële en onorthodoxe aanpak en wat het zegt over het vertrouwen van de bewoners in hun overheid, laat de omroep weten.

Voormalig Iran-correspondent Erdbrink doet sinds een paar weken verslag voor The New York Times over Noord-Europa. Hij gaat op pad in Stockholm en spreekt onder anderen met de bekende viroloog Anders Tegnell die het Zweedse staatsplan heeft uitgedacht.

Schimmelpenninck, Quote-hoofdredacteur en Op1-presentator komt al jaren in Zweden, waar zijn vriendin woont. Hij spreekt voor de special met haar en haar familie over hoe het komt dat ze zoveel vertrouwen hebben in hun overheid en waarom ze geloven in deze aanpak.

De special is op 11 juni te zien om 20.30 uur op NPO 1.