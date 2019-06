Vos verlost van zak chips om hoofd

Medewerkers van de dierenambulance in het Noord-Hollandse Velsen hebben een vos geholpen die het slachtoffer was van zwerfafval. De organisatie plaatste foto’s op haar Facebook-pagina waarop te zien is dat het dier met zijn kop vastzit in een zak Bugles, smaak Nacho Cheese.

"Onze collega heeft de zak van de vos zijn hoofd afgehaald waarna hij verbaasd werd aangekeken", schrijft Stichting Dierenambulance Velsen in het bericht.

De stichting grijpt de situatie aan om te waarschuwen voor de gevaren van zwerfafval voor dieren. "Gooi uw afval in een container en wanneer u de mogelijkheid heeft en u treft afval aan in een natuurgebied neem dit dan mee."