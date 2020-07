Vorig jaar veel meer mensen tegengehouden bij Europese grens

Het aantal mensen dat is tegengehouden bij de Europese grens lag in 2019 bijna 60 procent hoger dan een jaar daarvoor. Zij werden met name tegengehouden aan de Spaanse grens. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat.

In 2019 werden 717.600 mensen die geen burger waren van de Europese Unie (EU) geweigerd aan de grens, flink meer dan de 454.600 een jaar eerder. Ruim twee derde werd tegengehouden door Spanje, de meeste anderen door Polen en Frankrijk. Marokkanen werden het meest tegengehouden aan de grens, in twee derde van de gevallen. Nederland hield 2900 mensen tegen.

De onderzoekers zien ook een toename van het aantal mensen dat illegaal in Europa verblijft. Vorig jaar telde de EU 627.900 illegalen. Dat zijn er 10 procent meer dan een jaar eerder, maar nog altijd 70 procent minder dan tijdens de vluchtelingencrisis in 2015. Duitsland, Griekenland en Frankrijk telden de meeste illegalen. In Nederland verbleven 3565 mensen illegaal. Het gaat hierbij alleen om de gevallen die bekend zijn bij de overheid.

Vorig jaar werden 142.300 mensen teruggestuurd naar een land buiten de EU. Dat zijn er 2,5 procent minder dan een jaar eerder.