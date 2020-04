Vorig jaar honderden valse paspoorten en ID-kaarten onderschept

Aan de grenzen van Nederland zijn vorig jaar 1490 valse paspoorten, identiteitskaarten en andere reisdocumenten onderschept. Dat gebeurde vooral op vliegvelden. Ook aan de grenzen met Duitsland en België en in de havens liepen mensen tegen de lamp met vervalste papieren. Cijfers van voorgaande jaren zijn niet bekend.

Volgens de Koninklijke Marechaussee, die de grenzen bewaakt, plakken fraudeurs vaak valse bladzijden met namen en andere identiteitsgegevens in echte paspoorten. Daarnaast komt het vaak voor dat een man of vrouw reist met het echte paspoort van iemand op wie hij of zij lijkt.

De fraudeurs kwamen vooral uit Turkije, Syrië, Iran, Albanië en Irak. Bij de gebruikte reisdocumenten ging het vooral om Griekse, Italiaanse, Franse, Britse en Roemeense documenten.