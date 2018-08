Vorig jaar fors meer politici bedreigd

Landelijke politici en mensen die in de regio Den Haag politiek actief zijn, hebben vorig jaar fors vaker bedreigingen ontvangen dan een jaar eerder. De speciale politie-eenheid Team Bedreigde Politici ontving vorig jaar 331 meldingen, bijna honderd meer dan in 2016.

Van de meldingen werden negentig bedreigingen beoordeeld als een strafbaar feit, 25 meer dan een jaar eerder. Het gaat dan bijvoorbeeld om levensbedreigingen of dreigen met zware mishandeling.

De scherpe stijging hangt onder meer samen met het feit dat één politicus veel vaker is gaan melden dat hij of zij werd bedreigd. Om privacyredenen mag het Openbaar Ministerie niet zeggen om wie het gaat, maar het OM geeft wel aan dat het een landelijke politicus is.

PVV-leider Geert Wilders laat geregeld via Twitter weten dat hij is bedreigd en daarvan aangifte doet.

Zeventien zaken zijn inmiddels behandeld en in sommige gevallen bestraft met een taakstraf, een doorverwijzing naar bureau Halt of een vermanend gesprek. De onderzoeken nemen veelal veel tijd in beslag, omdat de bedreigingen vaak worden geuit via social media als Facebook en Twitter en rechtshulpverzoeken aan die buitenlandse bedrijven veel tijd vergen.