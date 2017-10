Vorig jaar flink meer gereden met de auto

Met personenauto’s is vorig jaar in Nederland 118,5 miljard kilometers gereden, 2,2 procent meer dan in 2015. Vooral auto’s van bedrijven legden meer kilometers af, maar ook particulieren reden meer dan een jaar eerder, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De groei van het aantal personenautokilometers in 2016 wordt voor een deel veroorzaakt doordat er meer auto’s waren (+1,3 procent). Daarnaast zijn met personenauto’s gemiddeld meer kilometers afgelegd (+1 procent). Met een personenauto werd vorig jaar gemiddeld 13.200 kilometer gereden.

Het CBS stelt dat het aantal personenautokilometers nog nooit zo hoog is geweest als in 2016. Vergeleken met 2006 is het aantal gestegen met ruim 9 miljard. Op dit moment rijden er 1 miljoen meer Nederlandse personenauto’s rond dan tien jaar geleden. Er is vrijwel in elk jaar sprake van groei, behalve in enkele jaren tijdens de economische crisis.

Personenauto’s van bedrijven reden vorig jaar 25,3 miljard kilometer, een stijging van 5 procent. Bijna 80 procent van alle personenautokilometers wordt afgelegd door particuliere voertuigen. Zij reden vorig jaar ruim 93 miljard kilometer, een groei van 1,5 procent ten opzichte van 2015.

Gemiddeld reed een particuliere personenauto die geregistreerd staat in Flevoland het hoogste aantal kilometers van alle provincies, namelijk 14.200. Erna volgen auto’s uit Friesland en Drenthe (12.700 kilometer). Auto’s uit Limburg rijden gemiddeld het minste: 11.200 kilometer.