Vorig jaar 139 aanhoudingen na tips tv-kijkers

Vorig jaar heeft de politie na tips van tv-kijkers 139 verdachten aangehouden of hun identiteit kunnen vaststellen. In totaal vroeg de politie via landelijke opsporingsprogramma’s op televisie in 349 zaken om informatie. Het aanhoudingspercentage ligt al een aantal jaren rond de 40 procent. Dat meldt de politie dinsdag in het jaarverslag over landelijke opsporingscommunicatie.

De meeste zaken gingen over overvallen. In zestig overvalzaken vroeg de politie om tips. Dat leidde tot de arrestatie van 23 verdachten. Verder werd in 2018 op televisie aandacht gevraagd voor 26 levensdelicten. Dat leidde tot zestien aanhoudingen.

De politie en het Openbaar Ministerie werken voor de opsporingsberichtgeving samen met Opsporing Verzocht en Hart van Nederland.