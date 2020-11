Voorzitter VluchtelingenWerk naar ondernemersorganisatie

Bestuursvoorzitter Abdeluheb Choho vertrekt bij VluchtelingenWerk Nederland om algemeen directeur te worden van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Vrijdag stemde de ministerraad in met de benoeming die op 1 maart 2021 ingaat. Choho stond sinds 1 februari 2019 aan het roer van VluchtelingenWerk. Daarvoor was hij wethouder in Amsterdam.

„Abdeluheb heeft zich met grote betrokkenheid ingezet voor de belangenbehartiging van vluchtelingen in een periode waarin de bescherming voor vluchtelingen steeds meer onder druk is komen te staan”, zegt voorzitter Winnie Sorgdrager van de raad van toezicht van VluchtelingenWerk.

Wie Abdeluheb opvolgt als bestuursvoorzitter bij VluchtelingenWerk is nog niet bekend.