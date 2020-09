Voorzitter politiebond: beleid rondom coronaregels herzien

Politiebond ACP pleit voor een herziening van het beleid rondom de coronaregels en coronaboetes. Regels moeten eenduidiger zijn en er moet bekeken worden „hoe we het sociaal- en maatschappelijk verkeer weer kunnen gaan oppakken” in Nederland, vindt voorzitter Gerrit van de Kamp.

Van de Kamp zei dat dinsdag kort na een gesprek tussen politievakbonden en de boa-bond met minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Maandag zei Richard Gerrits, voorzitter van de vakbond BOA ACP, dat het begrip voor de coronaboete steeds kleiner wordt. Er zijn recent ook minder boetes uitgeschreven als gevolg van de beelden die naar buiten kwamen van de bruiloft van Grapperhaus. Daar hielden de gasten zich niet steeds aan 1,5 meter afstand.

Wat betreft de regels „valt het niet meer uit te leggen”, zegt Van de Kamp. Hij constateert dat ze overal kunnen verschillen en dat het voor handhavers niet meer werkbaar is. Daarnaast, zo vindt hij, leiden de regels tot spanningen waarbij groepen tegenover elkaar komen te staan. Ook denkt hij dat mensen zich wegens de gezondheidssituatie lang goed aan de regels hielden, maar dat ze nu „perspectief willen krijgen over wat wel en niet mag. Mensen willen weer kunnen leven.”

Hoewel handhavers de laatste tijd misschien minder boetes uitdelen, moeten ze nu nog steeds optreden door dingen te verbieden of feesten te beëindigen.

Over de bruiloft van Grapperhaus vindt Van de Kamp dat hij denkt dat de minister grotendeels geprobeerd heeft regels te volgen. „Bij meer mensen is dat lastig gebleken, zoals van het koninklijk huis. Of mensen tijdens demonstraties.”