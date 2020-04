Voorzitter Oranjebonden: ‘Een Koningsdag om niet te vergeten’

„Het wordt hoe dan ook een dag om niet te vergeten. Alles is anders, maar we vieren toch met zijn allen Koningsdag.” Dat zegt Pieter Verhoeve, voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen (KBOV) en burgemeester van Gouda, over maandag, de dag waarop koning Willem-Alexander zijn verjaardag viert.

„Ik weet oprecht niet hoe het allemaal zal verlopen. Het zal misschien een beetje rommelig zijn, maar dat hoort ook bij Koningsdag”, vindt Verhoeve. „De mensen blijven natuurlijk thuis, daar rekenen we op. En vieren het Oranjefeest in hun eigen huiskamer, maar ze kunnen veel delen via koningsdagthuis.nl. En op dat virtuele plein is ook veel feestelijks te doen, maar het is natuurlijk anders dan een groot evenement op straat.”

Verhoeve is heel blij dat de koning zijn eigen verjaardag voor het hele land om 10.00 uur aftrapt met een boodschap vanuit Paleis Huis ten Bosch in Den Haag, waar de koninklijke familie Koningsdag viert. „Hij opent daarmee het feestplein op internet. Min of meer zoals Koningsdag altijd van start gaat, maar dan virtueel.”

De KBOV-voorzitter is dit weekend nog heel druk met het maken van de laatste afspraken, al komt ook het bestuur van de bond maandag niet persoonlijk bij elkaar. „Honderden vrijwilligers in het hele land en wij zijn vele maanden druk geweest met de organisatie van de Oranjefeesten. Het is nog geen zes weken geleden dat al die plannen in de prullenbak verdwenen en dat we iets heel anders moesten verzinnen. Daarom zijn er nog best losse eindjes.” Zo kunnen bijvoorbeeld alle burgemeesters een gelukwens aan de koning overbrengen, maar waar die boodschappen maandag dan te zien zijn weet Verhoeve niet.

De koning beëindigt zijn verjaardag met het volk met een nationale toost vanuit het paleis om 16.00 uur. Verhoeve: „En dan kijken we terug op een waardige, veilige, alternatieve Koningsdag. Een dag die de mensen in deze moeilijke tijd weer even op een echt-Hollandse manier bij elkaar heeft gebracht.”