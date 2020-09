Voorzitter Driestar College tijdens jaaropening: Dankzij goed onderwijs herstelde land na WOII

„Ben jij voorbereid op het leven, prepared for life?”, vraagt Gert Bergacker, voorzitter van het college van bestuur van het Driestar College, aan de leerlingen. Een klein aantal mensen woonde de schoolopening in Lekkerkerk in kerkgebouw ’t Venster fysiek bij.

De openingsbijeenkomst van het Driestar College is gewoonlijk op drie plaatsen in de buurt van de vestigingen Gouda, Leiden en Lekkerkerk. Vanwege de coronacrisis is de bijeenkomst nu alleen in Lekkerkerk en van daaruit wordt de opname uitgezonden.

De jaaropening wordt dit jaar voor het eerst opgeluisterd door een muzikaal intermezzo van de leerlingen Sander Verhoeff en Jenne-Lynn Oudshoorn. Sander bespeelde piano en orgel, Jenne-Lynn viool.

”Prepared for life”, voorbereid op het leven. Zo heet het onderwijsprogramma dat het Driestar College afgelopen schooljaar had willen invoeren. Door de coronacrisis werd de invoering uitgesteld. In de jaaropening refereert Bergacker eraan richting de leerlingen. „Na de Tweede Wereldoorlog lag ons land plat. Wegen, spoorwegen, bruggen, landbouwgrond, het was er vooral in het westen slecht aan toe. Maar met de hulp van God en veel inspanning van bruggenbouwers, boeren en andere vakmensen is ons land tot een van de rijkste landen ter wereld uitgegroeid. We waren weer toegerust voor het leven. Dan zie je waar onderwijs voor dient.”

Toch wil Bergacker nog een spa dieper met de vraag „Ben je voorbereid op het leven?” „Misschien maak je je zorgen over je toekomst. Misschien ben je er niet gerust op of je na dit leven wel bij de Heere Jezus zult zijn. Uit die crisis kun je alleen komen door te bidden tot God: „Heere, wijs mij Uw weg. Red mijn leven.” Dan ben je echt prepared for Life. Ik hoop dat je goed je best zult doen voor je studie, maar laat je eerste aandacht uitgaan naar die vraag.”

Josia

De persoon van de jonge koning Josia staat centraal in de toespraak van H. van der Smit, voorzitter van de raad van toezicht. „De leerlingen die net hebben gemusiceerd hebben misschien wel het ideaal om naar het conservatorium te gaan. Het is goed om idealen te hebben. Koning Josia had ze ook. Hij wist toen hij koning werd meteen al: Ik wil de Heere dienen.”

In allerlei fasen in zijn leven is Josia een goed voorbeeld, vertelt Van der Smit. „Hij geeft de samenleving in Juda een reset die groter is dan de veranderingen die wij op dit moment in de wereld doormaken. Israël moet naar een nieuw normaal, zonder afgoden, maar met God. De nieuwe wetten zijn er voor het behoud van het volk, Josia heeft het goede voor hen op het oog.”

Fusie

Het Driestar College verwelkomt in het studiejaar 2020-2021 een kleine 4000 leerlingen. Er is een kleine terugloop in leerlingaantallen, net als bij het Wartburg College in Rotterdam. Daarom hebben de besturen besloten tot een fusie. Bergacker: „We zouden anders concurrenten van elkaar worden – een positie die beide scholen niet wensen. We willen in plaats van onze school in Lekkerkerk en het Revius College in Rotterdam een nieuwe school starten in Krimpen aan den IJssel.”

Hoornbeeckstudenten denken na over burgerschap

Jaaropening Van Lodensteincollege: Tweede paspoort nodig bij de hemelpoort

Echte wijsheid centraal bij jaaropening Gomarus

Staan naar oprechtheid centrale boodschap in opening schooljaar Jacobus Fruytier scholengemeenschap

Leerlingen Wartburg College opgeroepen om te leren op de school van Mozes en de school van Christus