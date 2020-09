Voorzitter Arib ontvangt eerste bezoekers Kamer met bosje bloemen

De eerste bezoekers van het Tweede Kamergebouw in ruim vijf maanden werden door Kamervoorzitter Khadija Arib verwelkomd met een bosje bloemen. Sinds dinsdagochtend kunnen bezoekers zich aanmelden voor een tijdsblok waarin ze naar de Kamer willen gaan.

Hoewel de tijdsvakken dinsdag nog niet meteen volgeboekt waren, hadden de eerste bezoekers al om 06.30 uur gereserveerd. Om 10.00 uur waren ze in het parlementsgebouw aanwezig.

Begin maart gingen de Kamerdeuren dicht. Een zware beslissing, zei Arib toen. Ze is dan ook blij dat bezoek nu weer beperkt wordt toegelaten. „Wij vinden het belangrijk dat ons werk transparant is en daarom horen bezoekers bij de Tweede Kamer. We hebben dat heel erg gemist de afgelopen maanden”, aldus de Kamervoorzitter.

Bezoekers moeten zich wel aan de richtlijnen van het RIVM houden, waaronder de 1,5 meter afstand. Ze moeten hun contactgegevens achterlaten, die mogelijk worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek. Bij binnenkomst wordt ook gevraagd of zij corona-gerelateerde klachten hebben.