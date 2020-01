Voorzitter AOb: niet oplossen lerarentekort is onwil kabinet

De onderwijsbond AOb ziet geen perspectief om het lerarentekort op te lossen. Dat komt volgens voorzitter Eugenie Stolk door onwil van het kabinet. In een interview met het AD zegt ze dat ze het liefst had gezien dat de minister van Onderwijs ook naar de lange termijn had gekeken.

„Arie Slob is een man die hart heeft voor onderwijs en toch durft hij er uiteindelijk zijn nek niet voor uit te steken”, aldus Stolk. „Ik vind het echt een gemiste kans. Ik had het hem best gegund om later te kunnen zeggen: dit was een kantelpunt voor het onderwijs, daarna ging het weer beter. Maar dat verschil maakt hij niet.”

Donderdag en vrijdag doen duizenden scholen mee aan de onderwijsstaking. Het doel is om een oplossing te forceren voor het lerarentekort. Ondanks het tekort stoppen veel docenten na een aantal jaar om ander werk te zoeken.

„Ik kijk er met verbazing naar hoe het nu nog kan dat schoolbesturen mensen niet binnen een jaar een vast contract aanbieden. Onbegrijpelijk”, aldus Stolk. „Zwakke of slechte schoolbesturen zitten gevangen in ouderwetse denkpatronen.”