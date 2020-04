Voorzichtig optimisme over aanpak corona

Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care komt te liggen stijgt steeds minder snel, en dat geeft reden tot optimisme. „Het is veel prettiger om dit te zien dan de snelle stijging van een paar weken geleden”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Dat de verspreiding van het virus is afgeremd, komt volgens Kuipers door de mensen die zich aan alle beperkingen houden.

„Een groot compliment aan de Nederlandse bevolking, die in grote mate probeert de regels na te leven en doordrongen is van de ernst. De belangrijkste maatregelen worden in de maatschappij goed nageleefd en daardoor raken minder mensen tegelijk besmet. We zien in de cijfers terug dat dit werkt. Maar het blijft alleen werken als we de maatregelen nog even volhouden.”

En dat betekent dat het nog veel te vroeg is om te praten over een terugkeer naar het normale dagelijkse leven. Dat zegt ook Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. „We hebben de piek nog niet bereikt, die is aangekondigd over veertien dagen. Het is te vroeg om nu al maatregelen te versoepelen. Als we dat doen, is de kans groot dat er alsnog een piek komt.”

Toch komt het moment van versoepeling wel dichterbij, beetje bij beetje. Kuipers: „Als de cijfers gaan dalen, moeten we slim nadenken hoe we de beperkingen stapsgewijs kunnen versoepelen. Het zou onverstandig zijn om van de ene op de andere dag alle maatregelen op te heffen. Maar dat plan doet ook niet de ronde.” Wat wel kan gebeuren, is dat bepaalde groepen als eersten zich wat vrijer kunnen bewegen. Scholieren, bijvoorbeeld. „Of we zoeken naar mensen die het coronavirus al gehad hebben, want we gaan ervan uit dat je dan immuun bent.”

Ondanks het optimisme is Nederland nog lang niet van het coronavirus af, benadrukt Kuipers. „We moeten er rekening mee houden dat we nog lang een aanzienlijk aantal patiënten in ziekenhuizen zullen zien. De maatregelen zijn nog langere tijd nodig, we moeten niet denken dat het over één of twee weken helemaal versoepeld kan worden.” Want, zegt Gommers, artsen en verplegers moeten ook de ruimte krijgen om straks op vakantie gaan, zodat ze de strijd tegen het coronavirus langer kunnen volhouden.

De toename van het aantal opnamen van coronapatiënten op de ic was maandag het laagste aantal van de afgelopen week: het aantal steeg met 24 tot 1409.

Nederlanders hebben veel waardering voor de aanpak van de overheid. Volgens onderzoeksbureau Citisens beoordeelt 89 procent de maatregelen als goed.