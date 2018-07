‘Voorwerp’ gevonden in onderzoek moord Breda

De politie heeft woensdag samen met specialisten van Defensie een succesvolle zoekactie gehouden in het onderzoek naar de gewelddadige dood van de 26-jarige Kaan Safranti. Bij de doorzoeking in een bos aan de Witteweg in Roermond is een voorwerp gevonden waar de politie naar op zoek was.

Over wat het voorwerp is, doet de politie geen mededelingen. Wel zegt de politie dat uit het lopende onderzoek was gebleken dat op de zoekplek voorwerpen konden liggen die „van belang kunnen zijn in de bewijsvoering”.

Het slachtoffer werd op zondag 8 april doodgeschoten in een flat aan de Sandenburgstraat in Breda. Na de schietpartij reed een aantal auto’s hard weg. De kalasjnikov die vermoedelijk is gebruikt door de daders werd later in de berm van de A58 in Gilze gevonden en is waarschijnlijk gedumpt tijdens hun vlucht.

Eind mei hield de politie vijf verdachten aan. Twee weken geleden werd een 23-jarige man uit Roermond aangehouden op verdenking van betrokkenheid. De vier mannen en twee vrouwen zitten in voorarrest.