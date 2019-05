„Voorwaarden AliExpress in strijd met regels”

De Chinese webwinkelgigant AliExpress hanteert verkoopvoorwaarden die in strijd zijn met Europese consumentenregels. Dat stelt de Consumentenbond die wil dat de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) optreedt.

De Consumentenbond geeft aan dat in de voorwaarden van AliExpress staat dat een koper zich moet wenden tot een arbitrage-instituut in Hongkong bij problemen met een leverancier. Volgens Europese wetgeving moeten consumenten in eigen land naar de rechter kunnen stappen.

Ook staat het Chinese platform niet toe dat klanten een product binnen 14 dagen terug sturen zonder opgaaf van reden. Ook dit is in strijd met Europese regels, aldus de Consumentenbond die daarnaast erop wijst dat AliExpress geen duidelijke informatie geeft over de wettelijke garantietermijn.

De Consumentenbond trekt op met vijf Europese consumentenorganisaties die bij hun nationale toezichthouder aan de bel trekken. ’‘Als Alibaba op de Europese markt wil handelen, moet het de hier geldende regels respecteren’‘, zegt directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond. ’‘We vragen de ACM dringend om naar de kwestie te kijken, en samen met andere Europese toezichthouders actie te ondernemen.’’