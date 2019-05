Voorwaardelijke straf tegen agente geëist

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep een voorwaardelijke taakstraf van 120 uur geëist tegen een politieagente die in Hoogkerk (Groningen) vier keer op een scooterrijder had geschoten. Daarmee zou ze niet hebben gehandeld volgens de instructies van de politie.

In oktober vorig jaar had de rechtbank in Groningen de agente al 120 uur voorwaardelijke celstraf gegeven. De vrouw was tegen die straf in beroep gegaan.

De agente en een collega zagen in april 2017 een rode scooter rijden en zetten de achtervolging in. De agente dacht dat de scooterrijder een man was naar wie de politie op dat moment op zoek was. Toen de bestuurder bij een kruising niet reageerde op haar mondelinge stopsignalen en harder begon te rijden, trok de agente haar pistool. Zij richtte op de banden van de scooter. De bestuurder werd niet geraakt.

Achteraf bleek hij onschuldig te zijn. De man had geen geldig rijbewijs en was daarom doorgereden.